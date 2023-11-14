Американцы готовят стильного конкурента Tesla Cybertruck: первые подробности и фото

Пикап Lucid предложит огромный запас хода и очень быструю динамику разгона. Новинку могут оснастить несколькими электромоторами мощностью до 1200 сил.

Американский автопроизводитель Lucid Motors разрабатывает электрический среднеразмерный пикап. Он составит конкуренцию Tesla Cybertruck и Rivian R1T. Об этом рассказали на сайте InsideEVs.

Глиняную модель нового пикапа Lucid заметили возле прототипа электрокроссовера Gravity. Новинка получит обтекаемый силуэт и дизайн в фирменном стиле бренда.

Новый пикап разделит платформу с Lucid Gravity Фото: Motor1.com

Спереди будут расположены узкие фары, между которыми установят декоративную стальную полосу. Также можно заметить стеклянную крышу.

Пока прототип пикапа находится на раннем этапе тестирования. Поэтому появление такой модели не стоит ждать раньше чем в 2025 году.

По слухам, новинка получит несколько силовых установок на выбор мощностью до 1200 л.с. Топовая версия сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч примерно за три секунды.

Помимо этого пикап оснастят большой аккумуляторной батареей. Запас хода составит около 800 км на одном заряде.

Подробные характеристики и стоимость пикапа станут известны позже. Некоторые подробности могут раскрыть во время презентации электрокроссовера Gravity на автосалоне в Лос-Анджелесе.

Ранее Фокус писал, что в Украину прибыл первый электрокар Lucid Air 2022.