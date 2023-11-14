Китайцы презентовали недорогого конкурента Mercedes-AMG G63 (фото)

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Tank 700 Hi4-T является заряженной модификацией рамного внедорожника. Новинка отличается брутальным дизайном и оснащена 517-сильной гибридной установкой.
Рамный внедорожник Tank 700 от Great Wall Motor получит заряженную версию Hi4-T. Она оснащена гибридной установкой и отличается более агрессивным кузовным обвесом. Об этом сообщили на сайте CarNewsChina.
Tank 700 Hi4-T получил широкие колесные арки, а также новые бамперы. Помимо этого на внедорожник установили новый капот с воздухозаборником.
Заряженная версия отличается новыми 22-дюймовыми легкосплавными колесными дисками черного цвета. Они обуты в шины Michelin Pilot Sport 4 SUV размерностью 275/50.
Сзади установлен массивный спойлер и запасное колесо. Также можно заметить большой диффузор.
Габариты Tank 700 Hi4-T:
- длина — 5113 мм;
- ширина — 2061 мм;
- высота — 1952 мм;
- колесная база — 3000 мм.
В интерьере разместили большой дисплей информационно-развлекательной системы. Внутри установлены пять сидений.
Tank 700 Hi4-T оснащен 3,0-литровым турбированным двигателем V6 и электромотором суммарной мощностью 517 л.с. и 750 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач.
Новинку планируют представить на Автосалоне в Гуанчжоу. Тогда и станет известна стоимость внедорожника.
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