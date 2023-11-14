Бюджетная капсула времени: обнаружена 28-летняя Honda Civic в идеальном состоянии (видео)

Седан принадлежал 80-летней женщине, которая вовремя обслуживала автомобиль. Пробег авто составляет всего 159 325 км, а многие оригинальные запчасти остались на месте.

В Канаде нашли подержанную Honda Civic 1995 года выпуска в кузове седан в идеальном состоянии. Блогеры выкупили автомобиль всего за 2500 долларов. Об этом рассказали на сайте HotCars.

Блогеры Питер и Дэйв с YouTube-канала Speed ​​Academy искали седан Honda Civic 1990-х годов без модификаций восемь месяцев. К счастью, им удалось найти идеальный экземпляр.

Автомобиль принадлежал 80-летней женщине, которая решила расстаться со своей Honda Civic. При осмотре были обнаружены лишь незначительные проблемы, включая несколько подкрасов кузова.

На кузове есть всего несколько царапин Фото: Скриншот

Седан окрашен в редкий синий жемчужный цвет, который был доступен только для модели 1995 года. Поэтому в случае повреждения кузова будет сложно подобрать подходящий оттенок.

За 28 лет седан проехал всего 159 325 км. Автомобиль имеет отличное состояние и вовремя обслуживался.

Интерьер также в отличном состоянии Фото: Скриншот

Блогеры не нашли никаких следов ржавчины и серьезных повреждений. Даже многие детали моторного отсека имеют первозданный вид.

Под капотом установлен 1,5-литровый атмосферный двигатель мощностью 102 л.с. и 133 Нм крутящего момента. Он работает в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.

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