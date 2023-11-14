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Дешевле некуда: какие б/у авто из США можно купить всего за $20 (фото)

Тарас Брязгунов
Фото: topgir.com.ua | На американских аукционах порой можно встретить очень дешевые авто

На американских аукционах можно найти подержанные авто по смешной цене. Эти машины требуют ремонта, но их все равно выгодно покупать.

Битые авто из США славятся своей невысокой ценой и именно поэтому стали популярными в Украине. Некоторые из них ну очень дешевые – их можно купить всего за 20-25 долларов. Об этом сообщает сайт Авто24, ссылаясь на данные американских аукционов.

Конечно, авто после ДТП серьезно повреждены и требуют ремонта. В добавок, они не самые новые, однако даже с учетом затрат на восстановление такая цена – очень выгодная.

Volvo V70 2008 года – $20

Volvo V70 был угнан
Фото: Copart
У авто не заводится двигатель
Фото: Copart

Семейный универсал Volvo V70 из Сан-Антонио даже не попадал в ДТП, а лишь незначительно поврежден угонщиками. Кроме того, его 3,2-литровая шестерка не заводится. Пробег составляет 219 500 км. Средняя цена аналогичного авто в хорошем состоянии составляет 6300 долларов.

Dodge Grand Caravan 2004 года – $20

У Dodge Grand Caravan повреждена передняя часть
Фото: Copart
Пробег минивэна составляет 442 тыс. км
Фото: Copart

Минивэн Dodge Grand Caravan из Техаса имеет немалый пробег в 442 тыс. км, поэтому не исключено, что его V6 уже требует капитального ремонта. К тому же, его передняя часть повреждена в ДТП – требует замены бампер.

Nissan Pathfinder 2003 года – $25

У Nissan Pathfinder видна вмятина на переднем бампере
Фото: IAA
Пробег авто составляет 354 800 км
Фото: IAA

В Хьюстоне за 25 долларов продали Nissan Pathfinder с незначительными повреждениями переднего бампера. Рамный внедорожник проехал 354 800 км, но его 3,5-литровый V6 в рабочем состоянии.

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