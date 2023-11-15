Китайцы представили 1300-сильного конкурента Tesla с экстравагантным дизайном (фото)

HiPhi A станет самым быстрым электромобилем в модельном ряду бренда. Электрический гиперкар оснащен 1300-сильной установкой и способен развивать скорость 300 км/ч.

Линейку электромобилей HiPhi EV от Human Horizons пополнит четырехместный гиперкар. HiPhi A отличается необычным дизайном с огромным антикрылом сзади и наружными дисплеями. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Новинка основана на электромобиле HiPhi Z, но имеет более агрессивный кузовной обвес с карбоновым передним сплиттером. По бокам установлены дисплеи, на которых могут отображаться различные сообщения.

Сзади разместили большое антикрыло, на котором есть стоп-сигнал. Помимо этого можно заметить массивный карбоновый диффузор.

Сзади установлено большое антикрыло Фото: Human Horizons

Электромобиль может поворачивать всеми четырьмя колесами. Распределение веса составляет 50:50, что обеспечивает отличную управляемость.

HiPhi A оснащен тремя электромоторами суммарной мощностью 1300 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 2,0 секунды, а максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Интерьер гиперкара ориентирован на водителя Фото: Human Horizons

Пока неизвестно, какую аккумуляторную батарею получил электрокар. В Human Horizons заявили, что новинка способна проехать более 600 км на одном заряде.

Дебют HiPhi A состоится уже в 2025 году. Ближе к выходу модели на рынок станут известны подробные характеристики и цены.

Ранее Фокус писал, что на автошоу в Шанхае презентовали новый электрокроссовер HiPhi Y.