Свежий дизайн и электромотор: Opel обновил свой популярный микроавтобус (фото)

Обновленные Opel Vivaro и Vivaro Electric получили множество улучшений в сравнении с текущими моделями. Микроавтобус можно заказать в двух комплектациях — Prime и Pro.

Линейку обновленных фургонов Opel пополнят Vivaro и его электрическая версия Vivaro Electric. Новинка получила измененный дизайн и расширенный список оснащения. Об этом рассказали на сайте Stellantis.

Обновленный Opel Vivaro отличается от текущей модели новой решеткой радиатора Vizor с компактными светодиодными фарами. Помимо этого фургон получил измененный бампер.

Задняя часть модели осталась почти без изменений. Фонари стали немного эффективнее, а бампер имеет другой дизайн.

Микроавтобус доступен в двух вариантах длины кузова (4980 или 5330 мм). На выбор предложены 5-местная версия DoubleCab, фургон или шасси с кабиной для индивидуального переоборудования. Объем багажника составляет до 6600 литров.

Opel Vivaro доступен с несколькими вариантами кузова Фото: Opel

В интерьере установлена комбинация из 10-дюймовых дисплеев, один из которых является панелью приборов. В список оснащения входит несколько мест для хранения вещей, беспроводная зарядка, а также поддержка Apple CarPlay и Android Auto.

В интерьере установлены два 10-дюймовых дисплея Фото: Opel

Новинку можно заказать в двух комплектациях — Prime и Pro. Топовая версия имеет две камеры снаружи и цифровое зеркало заднего вида.

Новый Opel Vivaro предлагается с 1,5- и 2,0-литровыми турбодизелями мощностью 120 и 177 л.с. соответственно. Электрическая модификация оснащена электромотором мощностью 136 л.с. Запас хода составляет до 350 км на одном заряде.

Цены на обновленный фургон станут известны позже. Новинка поступит в продажу в Европе уже в конце 2023 года.

Ранее Фокус писал, что в Европе презентовали новый микроавтобус Peugeot Traveller.