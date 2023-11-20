Запас хода 430 км и сверхбыстрая зарядка: в Китае показали электрокар за $11 000 (фото)

Электромобиль Dongfeng Nammi 01 — компактная модель В-класса с большим багажником. Хэтчбек оснастили 95-сильным электромотором.

На автосалоне в Гуанчжоу показали новый Dongfeng Nammi 01. Компактный электромобиль поступает в продажу по цене от 79 800 до 109 800 юаней ($11 000 – 15 200). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Запас хода электромобиля достигает 430 км Фото: Dongfeng

Электромобиль Dongfeng Nammi 01 – компактный городской хэтчбек В-класса. У него выраженный "нос", каплевидные диодные фары и высокая оконная линия. Боковые стекла выполнены безрамочными. В основе авто лежит полностью новая электрическая платформа Dongfeng S3.

Электрокар получил большой тачскрин Фото: Dongfeng

Размеры Dongfeng Nammi 2024:

длина – 4030 мм;

ширина – 1810 мм;

высота – 1570 мм;

колесная база – 2660 мм.

В отделке салона использована стеганная искусственная кожа. Новый Dongfeng Nammi 01 получил виртуальный щиток приборов и большой тачскрин. Со сложенными сиденьями объем багажника составляет 945 л.

У боковых окон отсутствуют рамки Фото: Dongfeng

Китайский электромобиль Dongfeng Nammi 01 оснащен 95-сильным мотором и способен развить 140 км/ч. На выбор предложены литий-железо-фосфатные батареи емкостью 31,5 и 42,3 кВт∙ч: запас хода составляет 330 и 430 км. Подзарядить электрокар для пробега в 200 км можно всего за 8 минут. Позже должна появиться версия с инновационной твердотельной батареей и еще более быстрой зарядкой.

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