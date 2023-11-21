Toyota представила недорогой и очень экономичный кроссовер для города (фото)

В Toyota Yaris Cross обновили салон и улучшили системы активной безопасности. Линейку пополнила новая гибридная версия на 132 л. с. с расходом около 4 л на 100 км.

Презентована новая Toyota Yaris Cross. Компактный кроссовер прошел модернизацию и поступит в продажу на европейском рынке с декабря. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте Toyota.

Дизайн Toyota Yaris Cross не изменился. Кроссоверу только расширили палитру цветов кузова и добавили 18-дюймовые литые диски.

Кроссовер получило топовую 132-сильную версию Фото: Toyota

Салон Toyota Yaris Cross 2024 претерпел более серьезные перемены. Кроссовер получил современный виртуальный щиток приборов и увеличенный сенсорный дисплей с диагональю 9 либо 10,5 дюйма. Мультимедиа дополнена новой системой голосового управления. Кроме того, усилена шумоизоляция салона и улучшены адаптивный круиз-контроль и другие системы активной безопасности.

Кроссовер Toyota Yaris Cross также получил новую топовую версию с гибридной установкой. 1,5-литровая бензиновая четверка и электромотор суммарно развивают 132 л. с. и 185 Н∙м. разгон до 100 км/ч занимает 10,7 с, а средний расход топлива составляет около 4 л на 100 км.

В салоне установлены новые виртуальный щиток приборов и тачскрин Фото: Toyota

116-сильный гибрид Toyota Yaris Cross и 1,5-литровая бензиновая версия на 120 сил остались в линейке. Модель доступна с передним и полным приводом.

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