Редчайший гоночный болид Mercedes ушел с молотка по цене самолета (фото)

Болид Mercedes-AMG Petronas W04 использовался Льюисом Хэмилтоном в чемпионате "Формулы-1" 2013 года. На нем британский гонщик выиграл Гран-при Венгрии.

В Лас-Вегасе на аукционе RM Sotheby’s продали гоночный Mercedes-AMG Petronas W04 2013 года. За авто Льюиса Хэмилтона отдали 18,8 млн долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Эта сумма – рекорд для современных болидов "Формулы-1". К примеру, чемпионский Ferrari Михаэля Шумахера ушел с молотка за $14,8 миллиона. Самым же дорогим является винтажный Mercedes W196 1954 года, на котором побеждал Хуан-Мануэль Фанхио – его продали за $29,6 миллиона.

Болид оснащен 2,4-литровым 750-сильным V8 и гибридной установкой Фото: RM Sotheby's

Примечательно, что этот болид Mercedes W04 не столь прославленный – он выиграл лишь один Гран-при Венгрии 2013 года. В том сезоне Льюис Хэмилтон стал лишь четвертым.

Столь высокая цена обусловлена не гоночными успехами Mercedes W04, а его редкостью. Дело в том, что купить "Серебряные стрелы" практически невозможно: большинство болидов хранятся на складах Mercedes, еще несколько авто принадлежат Льюису Хэмилтону и директору гоночной команды Тото Вольфу.

Болид оценили в $18,8 миллиона Фото: RM Sotheby's

Mercedes W04 – последний болид немецкой марки с атмосферным двигателем. Его 2,4-литровый V8 развивает 750 л. с., еще 80 сил добавляет гибридная установка с системой тормозной рекуперации KERS. Спорткар весом 642 кг способен разогнаться до 100 км/ч примерно за 2 с, а его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

К слову, недавно также выставили на аукцион впечатляющую коллекцию автомобилей боксера Джорджа Формана.

Также Фокус рассказывал про самый дорогой Ferrari, проданный за $51,7 миллиона.