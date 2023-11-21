Броский дизайн и двигатели Volvo: на рынок выходит новый Geely Atlas (фото)

Кроссовер Geely Atlas подрос в размерах и стал выразительнее на вид. Модели расширили комплектацию, а ее топовая версия получила 218-сильную турбочетверку Volvo.

Новый Geely Atlas второго поколения выводят на международный рынок. Кроссовер начали продавать в Казахстане и там он стоит от 14 до 16,5 млн тенге ($30 500 – 36 000). Об этом сообщает официальный сайт китайского автопроизводителя.

Кроссовер Geely Atlas второй генерации – экспортная версия модели Bouye L. Кроссовер может появиться в Украине, ведь его предшественник у нас представлен. Авто построено на платформе СМА от Volvo XC40 и стало заметно крупнее.

Кроссовер существенно подрос в размерах Фото: Geely

Размеры Geely Atlas 2023:

длина – 4670 мм;

ширина – 1900 мм;

высота – 1705 мм;

колесная база – 2777 мм.

Дизайн Geely Atlas выдержан в новой фирменной стилистике – с обилием граней, огромной решеткой радиатора и Г-образными светодиодными фарами. У него высокий капот и изогнутая оконная линия.

Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и портретный тачскрин Фото: Geely

Салон Geely Atlas стал просторнее. Кроссовер получил виртуальный щиток приборов и 13,2-дюймовый портретный тачскрин на наклоненной центральной панели, а за доплату предложена проекция на лобовое стекло.

Базовая комплектация Geely Atlas 2023 включает 18-дюймовые диски, бесключевой доступ, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, датчики света и дождя, камеру, подогрев передних сидений и руля.

В топовой версии диски 19-дюймовые, а салон отделан кожей. Также предусмотрены панорамная крыша, камеры кругового обзора, электропривод двери багажника, вентиляция передних и подогрев задних кресел, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Салон Geely Atlas стал просторнее Фото: Geely

Новый Geely Atlas будут оснащать турбомоторами Volvo объемом 1,5 л (174 л. с.) и 2,0 л (218 л. с.). В первом случае разгон до 100 км/ч занимает 9,7 с, а во втором – 8,2 с. Максимальная скорость составляет 190 и 215 км/ч, соответственно.

Обе версии получили 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями. Привод у кроссовера пока только передний, но зато клиренс увеличен до 215 мм.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине появится новый флагманский кроссовер Geely.

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