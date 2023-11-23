Обнаружен редкий лимитированный спорткар Nissan 70-х без пробега (фото)

В 1979 году выпустили всего 1001 купе Datsun 280ZXR. Спорткар является серийной версией гоночного автомобиля.

В США нашли идеально сохраненный Nissan Datsun 280ZXR 1979 года. Спортивная модель ни разу не была поставлена на учет. Об этом сообщается на сайте Mecum.

Сзади установлен большой спойлер Фото: Mecum

Datsun 280ZXR в 1979 году был доставлен дилеру Nissan из штата Массачусетс, прошел все проверки и инспекции, но так и не был продан. Он сначала демонстрировался в шоуруме автосалона, а затем хранился на складе дилера.

Спорткар Nissan отлично сохранился и выглядит как новый. Кузов, салон и двигатель в превосходном состоянии. На одометре высвечивается пробег всего 15 миль (24 км).

Спорткар идеально сохранился Фото: Mecum

Nissan Datsun 280ZXR – редкая лимитированная версия купе, созданная для допуска модели к гонкам серии IMSA. Всего выпущено 1001 такое авто.

От стандартного Datsun 280 вариант ZXR отличается яркой графикой на кузове и огромным спойлером, дающим 181 кг прижимной силы при 160 км/ч. Комплектация авто включает радио и кондиционер.

Под капотом установлена 2,8-литровая шестерка Фото: Mecum

Datsun 280ZXR оснащен 2,8-литровой шестеркой мощностью 140 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и развить 188 км/ч.

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