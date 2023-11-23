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Авто

Обнаружен редкий лимитированный спорткар Nissan 70-х без пробега (фото)

Datsun 280ZXR 1979, Datsun 280ZX, Nissan Datsun, Datsun 280
Фото: Mecum | Выпущено 1001 купе Datsun 280ZXR

В 1979 году выпустили всего 1001 купе Datsun 280ZXR. Спорткар является серийной версией гоночного автомобиля.

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В США нашли идеально сохраненный Nissan Datsun 280ZXR 1979 года. Спортивная модель ни разу не была поставлена на учет. Об этом сообщается на сайте Mecum.

Datsun 280ZXR, Datsun 280ZX, Nissan Datsun, Datsun 280 Fullscreen
Сзади установлен большой спойлер
Фото: Mecum

Datsun 280ZXR в 1979 году был доставлен дилеру Nissan из штата Массачусетс, прошел все проверки и инспекции, но так и не был продан. Он сначала демонстрировался в шоуруме автосалона, а затем хранился на складе дилера.

Спорткар Nissan отлично сохранился и выглядит как новый. Кузов, салон и двигатель в превосходном состоянии. На одометре высвечивается пробег всего 15 миль (24 км).

салон Datsun 280ZXR, Datsun 280ZX, Nissan Datsun, Datsun 280 Fullscreen
Спорткар идеально сохранился
Фото: Mecum

Nissan Datsun 280ZXR – редкая лимитированная версия купе, созданная для допуска модели к гонкам серии IMSA. Всего выпущено 1001 такое авто.

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От стандартного Datsun 280 вариант ZXR отличается яркой графикой на кузове и огромным спойлером, дающим 181 кг прижимной силы при 160 км/ч. Комплектация авто включает радио и кондиционер.

Datsun 280, Datsun 280ZXR 1979, Datsun 280ZX, Nissan Datsun Fullscreen
Под капотом установлена 2,8-литровая шестерка
Фото: Mecum

Datsun 280ZXR оснащен 2,8-литровой шестеркой мощностью 140 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,3 с и развить 188 км/ч.

К слову, на аукцион выставили и редчайший заряженный Porsche 911 с пробегом всего 10 км.

Также Фокус сообщал, что в США нашли прообраз "Чайки" в новом состоянии.