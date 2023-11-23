Виявлено рідкісний лімітований спорткар Nissan 70-х без пробігу (фото)

У 1979 році випустили всього 1001 купе Datsun 280ZXR. Спорткар є серійною версією гоночного автомобіля.

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У США знайшли ідеально збережений Nissan Datsun 280ZXR 1979 року. Спортивна модель жодного разу не була поставлена на облік. Про це повідомляють на сайті Mecum.

Ззаду встановлено великий спойлер Фото: Mecum

Datsun 280ZXR 1979 року доставили дилеру Nissan зі штату Массачусетс, він пройшов усі перевірки та інспекції, але так і не був проданий. Він спочатку демонструвався в шоурумі автосалону, а потім зберігався на складі дилера.

Спорткар Nissan відмінно зберігся і має вигляд як новий. Кузов, салон і двигун у чудовому стані. На одометрі висвічується пробіг лише 15 миль (24 км).

Спорткар ідеально зберігся Фото: Mecum

Nissan Datsun 280ZXR — рідкісна лімітована версія купе, створена для допуску моделі до перегонів серії IMSA. Загалом випущено 1001 таке авто.

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Від стандартного Datsun 280 варіант ZXR вирізняється яскравою графікою на кузові та величезним спойлером, що дає 181 кг притискної сили при 160 км/год. Комплектація авто включає радіо і кондиціонер.

Під капотом встановлена 2,8-літрова шістка Фото: Mecum

Datsun 280ZXR оснащений 2,8-літровою шісткою потужністю 140 к. с. і 5-ступінчастою механічною КПП. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 8,3 с і розвинути 188 км/год.

До речі, на аукціон виставили і рідкісний заряджений Porsche 911 з пробігом лише 10 км.

Також Фокус повідомляв, що в США знайшли прообраз "Чайки" в новому стані.