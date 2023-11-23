Культовый спорткар Audi сняли с производства аккурат к юбилею (фото)

Спорткар Audi TT выпускали с 1998 года и всего собрали свыше 660 тысяч купе и кабриолетов. В последнее время спрос на модель упал и ее решили снять с производства.

На предприятии в венгерском Дьере выпустили последний Audi TT. Производство знаменитой спортивной модели завершено в год ее 25-летия. Об этом сообщается на странице Audi в Instagram.

Последним стало купе Audi TTS в прощальной версии Final Edition. Оно отличается черным декором на кузове и задним спойлером, а салон отделан кожей и алькантарой с контрастной красной прострочкой. Комплектацию расширили мощная акустика и камера заднего вида.

На последок выпущена лимитированная версия Audi TTS Final Edition Фото: Audi

Audi TTS Final Edition оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 306 л. с., 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями S tronic и полным приводом.

Спрос на Audi TT в последние годы резко упал, что заставило отказаться от модели. Не исключено, что компактное спортивное купе вернется в линейку Audi через несколько лет, однако оно будет электрическим.

Первый Audi TT 1998 года Фото: Audi

Audi TT презентовали в 1998 году и за четверть века выпустили 662 762 купе и кабриолетов. Самым популярным стало первое поколение модели – доступный спорткар действительно стал культовым. Всего выпустили три генерации модели.

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