Toyota готовит недорогого конкурента Suzuki Jimny: первые подробности и фото

Daihatsu Taft получит внедорожную версию с полным приводом и увеличенным клиренсом. Новинку оснастят маломощными двигателями с низким расходом топлива.

Кей-кар Daihatsu Taft получит новую внедорожную версию. Она будет конкурировать с популярным компактным внедорожником Suzuki Jimny. Об этом сообщили на сайте BestCarWeb.

Текущее поколение Daihatsu Taft выпускается с 2020 года. Это компактный городской автомобиль в стиле внедорожника.

В Daihatsu планируют создать полноценный внедорожник Taft в духе модели первого поколения. Она будет значительно выше стандартного авто и получит систему полного привода.

Габариты Daihatsu Taft:

длина — 3395 мм;

ширина — 1475 мм;

высота — 1630 мм;

колесная база — 2460 мм.

Новинка будет основана на платформе DNGA. Это модульная платформа, которую Daihatsu используют для большого количества компактных моделей.

Известно, что дизайн внедорожника будет отличаться от стандартного Daihatsu Taft. Основными изменениями станут пластиковые накладки на кузове, другие бампера и решетка радиатора.

Внедорожник Daihatsu Taft будет меньше Suzuki Jimny Фото: BestCarWeb

Новинку предложат с 658-кубовыми двигателями мощностью от 52 до 64 л.с. Благодаря этому модель получит налоговые льготы в Японии.

Ранее Фокус рассказал, что обновленный внедорожник Toyota Land Cruiser 70 получил версию с укороченной колесной базой.