Бюджетный суперкар: новый спортивный Mercedes заметили на дорогах до премьеры (фото)

Суперкар Mercedes-AMG GT получит базовую версию с 2,0-литровой 380-сильной турбочетверкой. Она будет дешевле и экономичнее, чем вариант с V8.

Новейший суперкар Mercedes-AMG GT получит более доступную начальную версию. Купе заметили в Германии во время испытаний. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Базовый Mercedes-AMG GT 43 (именно так назовут авто) впервые в истории модели получит 2,0-литровый бензиновый турбомотор. Эта четверка уже установлена на родственный кабриолет Mercedes-AMG SL.

Суперкар тестируют в Германии Фото: carscoops.com

Двигатель развивает 380 л. с. и обладает крутящим моментом в 480 Н∙м. С 9-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает менее 5 с, а максимальная скорость составит 275 км/ч.

Конечно, версии с 4,0-литровым V8 быстрее, но четверка будет гораздо экономичнее благодаря меньшему объему и "мягкой" гибридной установке. К тому же, у купе не будет полного привода.

От более дорогих собратьев новый Mercedes-AMG GT 43 внешне отличается дизайном переднего бампера. Кроме того, отсутствуют воздухозаборники в боковинах и установлены другие колесные диски.

Купе получит 2,0-литровую турбочетверку Фото: carscoops.com

Салон на фото не показывают, но известно, что изменится только его отделка. Для снижения стоимости авто откажутся от карбоновых деталей.

К слову, в линейке Mercedes-AMG GT вскоре ожидается и сверхскоростная топовая версия. Она получит гибридную установку мощностью свыше 800 сил.

Также Фокус сообщал, что в Украине появился новейший купе-кроссовер Mercedes-Benz.