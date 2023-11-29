Внедорожная маршрутка: пикап Ford F-250 получил брутальную 9-местную версию (фото)

MegaRexx SVN получил увеличенный дорожный просвет и множество других модификаций. В интерьере появился третий и четвертый ряды сидений с отдельным климат-контролем.

Тюнинг-ателье MegaRexx представило новый проект на базе пикапа Ford F-250. Модель получила множество улучшений и 9-местный интерьер. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

MegaRexx SVN основан на Ford F-250 Super Duty Crew Cab Lariat Ultimate 2023 года. Для авто была изготовлена новая задняя часть из алюминия, которая превращает его во внедорожник с закрытым кузовом.

На Ford F-250 Super Duty Crew Cab установили усиленные бампера и боковые подножки с электроприводом. Также автомобиль получил 18-дюймовые колесные диски, которые обуты во внедорожные шины.

Пикап получил 18-дюймовые колесные диски Фото: MegaRexx

Пикап стал значительно выше в сравнении со стандартной моделью. Подвеска авто была существенно доработана.

Интерьер рассчитан на девять посадочных мест. На втором и третьем ряду установлены капитанские кресла, а сзади предусмотрены складывающееся сиденья.

Внутри установлены девять сидений Фото: MegaRexx

Пассажиры третьего и четвертого ряда получили отдельную систему климат-контроля от Vintage Air. Помимо этого внутри разместили четыре дополнительных динамика и сабвуфер.

Под капотом установлен 6,7-литровый турбодизель V8 мощностью 507 л.с. и 1625 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 10-ступенчатой ​​автоматической коробкой передач и системой полного привода.

Стоимость этого MegaRexx SVN составляет свыше 120 000 долларов. Тюнинг-ателье может изготовить похожий автомобиль с учетом пожеланий клиента.

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