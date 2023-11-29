Разбитый суперкар Lamborghini ушел с молотка за $1,35 миллиона (видео)

Lamborghini Countach разбили на съемках блокбастера "Волк с Уолл-стрит" и решили не восстанавливать. Суперкар оснащен 455-сильным V12 и до аварии мог развивать 295 км/ч.

В Абу-Даби (ОАЭ) на аукционе Bonhams продали разбитый Lamborghini Countach 1989 года. За авто после ДТП отдали 1,35 миллиона долларов. Об этом сообщается на сайте аукционного дома.

Суперкар решили не восстанавливать Фото: bonhams.com

Суперкар Lamborghini Countach сейчас очень ценится коллекционерами, но авто в хорошем состоянии можно найти и за 500 000 долларов. Впрочем, эта машина – особенная.

Дело в том, что Lamborghini Countach разбили на съемках знаменитого фильма "Волк с Уолл-стрит". Напомним, по сюжету герой Леонардо ди Каприо Джоржан Белфорт садится за руль суперкара в состоянии наркотического опьянения и попадает в ДТП.

Lamborghini Countach оснащен 455-сильным V12 Фото: bonhams.com

Для большей реалистичности режиссер Мартин Скорсезе решил изувечить настоящий Lamborghini, а не его копию. После съемок машину решили не восстанавливать.

Выпущено только 657 таких купе Фото: bonhams.com

Изначально Lamborghini Countach планировали продать за 1,5-2 миллиона долларов, однако на аукционе не нашлось желающих выложить за разбитый суперкар такую сумму. В комплекте с авто новый владелец получил реквизит со съемок, постеры фильма и специальную доску с автографами Леонардо ди Каприо, Марго Робби и Мартина Скорсезе.

Суперкар Lamborghini Countach относится к финальной версии модели 25th Anniversary. Всего выпущено 657 таких купе с 455-сильным V12, способных разогнаться до 100 км/ч за 4,7 с и развить 295 км/ч.

К слову, недавно в ОАЭ прямо в пустыне обнаружили заброшенным такой же Lamborghini Countach.

Также Фокус сообщал, что в Украине продается самодельный суперкар Lamborghini.