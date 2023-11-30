BMW готовит сверхмощный электрический седан: первые подробности и фото

Электромобиль BMW iM3 может получить четырехмоторную установку с максимальной отдачей более 1000 сил. Новинка будет основана на платформе Neue Klasse.

Заряженный седан BMW M3 впервые получит полностью электрическую модификацию. Новинка может появиться уже в 2027 году. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Компания BMW подала заявку на регистрацию товарного знака "iM3" в Ведомство интеллектуальной собственности Европейского Союза. Такое название получит топовая спортивная версия нового электрического седана.

Руководитель разработки BMW Франк Вебер подтвердил, что iM3 будет основан на платформе Neue Klasse. Она предназначена для электрических моделей и поддерживает сразу несколько электромоторов.

Вебер отметил, что бензиновый BMW M3 также останется в продаже. Поэтому клиенты смогут выбрать тот автомобиль, который им подходит.

BMW iM3 будет продаваться паралельно с бензиновым M3 Фото: BMW

Новый блок управления электромоторами Heart of Joy позволит сделать характер будущих электромобилей BMW "более азартным". Водитель сможет получать больше отклика, чем от других электрических моделей на рынке.

"Этот контроллер вобрал в себя последние 20 или 30 лет нашего опыта в блоке управления. Все, что связано с ходовыми качествами, управлением шасси, силовой установкой и трансмиссией, теперь находится в одном интегрированном блоке управления" — сказал Вебер.

BMW разработала силовую установку, которая состоит из четырех электромоторов суммарной мощностью 1341 л.с. Пока неизвестно, какую отдачу получит iM3.

В BMW заявили, что спортивные модели Neue Klasse будут значительно быстрее текущих электрокаров бренда. Также они смогут превзойти автомобили с ДВС по управляемости и устойчивости.

Ранее Фокус писал, что новый хэтчбек BMW 1 Series получит заряженную версию M135i.