Старый кроссовер Toyota RAV4 подготовили к суровым условиям (видео)

Toyota RAV4 отлично справился с бездорожьем благодаря нескольким модификациям. Автомобиль оснащен заводским 126-сильным двигателем и системой полного привода.

В американской пустыне Мохаве испытали модифицированный кроссовер Toyota RAV4. Автомобиль получил большие колеса и способен справиться с самым суровым бездорожьем. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Toyota RAV4 первого поколения выпускалась с 1994 до 2000 года. Первый год кроссовер был доступен только в трехдверном кузове, но позже появилась и пятидверная версия.

Тюнинг-проект на базе Toyota RAV4 был завершен в 2022 году. На авто установили колесные диски Black Rhino Boxer и внедорожные шины. Также кроссовер получил модернизированную подвеску с увеличенным клиренсом и защитные пластины.

Toyota RAV4 получила улучшенную подвеску Фото: Скриншот

На капоте появился массивный воздухозаборник. Помимо этого спереди можно заметить дополнительную светотехнику.

Спереди установлен массивный воздухозаборник Фото: Скриншот

Кроссовер проехал по тропе "Дорога Мохаве" длиной 192 км. Она пересекает всю территорию Национального заповедника.

Toyota RAV4 оснащена 2,0-литровым атмосферным двигателем мощностью 126 л.с. и 178 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает около 10 секунд. Максимальная скорость составляет 170 км/ч.

Ранее Фокус сообщал, что в интернете опубликовали изображения Toyota 4Runner нового поколения.