Единственный в Украине: в интернете показали редкий роскошный лимузин Hyundai (фото)

Лимузин Hyundai Centennial выпускался небольшими сериями с 1999 по 2009 год. Салон авто отделан кожей и деревом, а передние и задние сиденья оснащены электроприводом.

Опубликованы фото редчайшего Hyundai Centennial в Украине. Роскошный представительский лимузин является единственным в нашей стране. О нем рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Переднеприводный лимузин оснащен 4,5-литровым V8 Фото: Roma Urraco

Hyundai Centennial – экспортная версия флагманской модели Equus первого поколения. Седан является предшественником Genesis G90. Его выпускали с 1999 по 2009 годы, а в основе модели лежит Mitsubishi Dignity.

Салон Hyundai Centennial отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco

Конкретно этот Hyundai Centennial 2005 года – удлиненная 5,4-метровая версия модели. Она является гораздо более редкой, чем стандартный седан.

Лимузин привез в Украину один из руководителей компании-импортера Hyundai. Ее фото сделали в 2019 году, когда авто выставили на продажу за $8000 на площадке одного из киевских дилеров марки.

Автомобиль удлинили до 5,4 метров Фото: Roma Urraco

Roma Urraco сообщает, что состояние авто тогда было не самым лучшим. Сейчас Hyundai Centennial ездит в Ивано-Франковске.

На фото видно, что салон Hyundai Centennial отделан кожей и деревом, а электроприводом оснащены не только передние, но и задние сиденья. Кроме того, у пассажиров второго ряда есть возможность управлять климатом.

Задние пассажиры могут регулировать кресла или настраивать климат Фото: Roma Urraco

Лимузин Hyundai оснащен 4,5-литровым V8 мощностью 260 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Примечательно, что у авто передний привод.

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