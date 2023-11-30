Эксклюзив за $750 000: определено самое дорогое авто на украинском рынке (фото)

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — флагманская модель итальянской марки. Полноприводное купе оснащено 1000-сильной установкой и способно развить 340 км/ч.

Даже во время войны на украинском рынке появляются дорогие экзотические автомобили. В частности, в Одесе выставили на продажу суперкар Ferrari SF90 Stradale. Соответствующее объявление появилось на Auto.ria.

Суперкар способен развить 340 км/ч Фото: auto.ria.com

Ferrari SF90 Stradale 2022 года оценили в 750 000 долларов. Это самое дорогое авто на украинском рынке, причем оно подержанное – с пробегом 2000 км. В нашу страну его ввезли в начале нынешнего года. Всего в Украине только два таких купе.

Авто оснащено опционным трековым пакетом Assetto Fiorano. Он снизил массу на 30 кг, а также включает аэродинамический пакет и спортивную подвеску.

Салон отделан кожей и карбоном Фото: auto.ria.com

Суперкар Ferrari SF90 Stradale – флагманская модель итальянской марки. Гибридное купе получило 4,0-литровый V8 твин-турбо и три электромотора общей мощностью 1000 л. с.

Ferrari SF90 Stradale способен разогнаться до 100 км/ч за 2,5 с, а до 200 км/ч – за 7,8 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч. Вместе с тем, гибрид может проехать до 25 км в электрияечком режиме.

Суперкар оснащен 1000-сильной гибридной установкой Фото: auto.ria.com

SF90 Stradale – одна из немногих полноприводных моделей Ferrari. К тому же, у него нет традиционной задней передачи – для заднего хода электромоторы переходят в реверс.

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