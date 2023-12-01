Продажи новых автомобилей в Украине выросли на 74%: популярные марки и модели (фото)

Продажи автомобилей в Украине растут, несмотря на войну. С начала 2023 года украинцы приобрели уже 55 тыс. новых легковых машин.

Авторынок Украины в 2023 году продолжает восстанавливаться и демонстрирует стремительный рост. За ноябрь в нашей стране купили 5,4 тыс. новых легковых автомобилей, что сразу на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".

В то же время, по сравнению с октябрем продажи новых авто в Украине упали на 6%. По данным "Укравтопрома", это может быть обусловлено блокадой украинско-польской границы и задержками с доставкой новых автомобилей.

Renault Duster остается самой популярной моделью на рынке Фото: Renault

Лидером украинского авторынка остается Toyota – в ноябре продано 854 этих авто, что на 22% больше, чем годом ранее. Второе место занимает Skoda (517 авто, +90%), а третье – Volkswagen (476 шт., +266%).

Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2023 года:

Toyota – 854 проданных авто. Skoda – 517. Volkswagen – 476. Renault – 383. Nissan – 309. BMW – 253. Mercedes-Benz – 222. Mazda – 189. Suzuki – 180. Citroen – 178.

Самый популярный автомобиль в Украине за ноябрь 2023 года – по-прежнему Renault Duster: кроссовер нашел 355 покупателей.

Всего за 11 месяцев 2023 года в Украине продали 55 тыс. новых легковых автомобилей, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

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