Продажи новых автомобилей в Украине выросли на 74%: популярные марки и модели (фото)
Продажи автомобилей в Украине растут, несмотря на войну. С начала 2023 года украинцы приобрели уже 55 тыс. новых легковых машин.
Авторынок Украины в 2023 году продолжает восстанавливаться и демонстрирует стремительный рост. За ноябрь в нашей стране купили 5,4 тыс. новых легковых автомобилей, что сразу на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом свидетельствует статистика ассоциации "Укравтопром".
В то же время, по сравнению с октябрем продажи новых авто в Украине упали на 6%. По данным "Укравтопрома", это может быть обусловлено блокадой украинско-польской границы и задержками с доставкой новых автомобилей.
Лидером украинского авторынка остается Toyota – в ноябре продано 854 этих авто, что на 22% больше, чем годом ранее. Второе место занимает Skoda (517 авто, +90%), а третье – Volkswagen (476 шт., +266%).
Самые популярные авто в Украине за ноябрь 2023 года:
- Toyota – 854 проданных авто.
- Skoda – 517.
- Volkswagen – 476.
- Renault – 383.
- Nissan – 309.
- BMW – 253.
- Mercedes-Benz – 222.
- Mazda – 189.
- Suzuki – 180.
- Citroen – 178.
Самый популярный автомобиль в Украине за ноябрь 2023 года – по-прежнему Renault Duster: кроссовер нашел 355 покупателей.
Всего за 11 месяцев 2023 года в Украине продали 55 тыс. новых легковых автомобилей, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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