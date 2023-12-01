Редкий коллекционный Ford 30-х простоял полвека заброшенным в сарае (видео)

Классический Ford V8 стоял в гараже с 1973 года. Кабриолет не способен передвигаться своим ходом, но подлежит реставрации.

В США обнаружили заброшенный кабриолет Ford V8 1938 года. Винтажный автомобиль полвека не выезжал на дорогу. Находке посвятили видео на Youtube-канале IronTrap Garage.

Автомобиль отправили на реставрацию Фото: скриншот / YouTube

Ford V8 с 1973 года стоял в гараже в штате Нью-Йорк. За полвека у кабриолета облезла краска, однако толстый кузовный металл не слишком проржавел.

Салон Ford V8 поврежден грызунами и енотами – часть отделки оказалась разорванной. К тому же, у авто отсутствуют передняя панель и мягкая тканевая крыша.

В салоне отсутствует передняя панель Фото: скриншот / YouTube

Двигатель Ford V8 не заводится и требует ремонта. Возможно, даже понадобится его замена, хотя аналогичную 3,6-литровую восьмерку на 90 л. с. найти несложно – только в 1938 году выпустили около 400 000 Ford V8.

Впрочем, конкретно этот автомобиль гораздо более редкий, ведь кабриолетов в топовом исполнении DeLuxe собрали только 6080, а до наших дней их сохранилось менее тысячи. Сейчас Ford V8 популярны среди коллекционеров, поэтому машину отправят на реставрацию.

Ранее Фокус рассказывал про Toyota Camry, которая завелась и поехала после 15 лет простоя на киевском паркинге.

Также мы писали про заброшенный американский спорткар 70-х стоимостью более $200 000.