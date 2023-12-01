Названы лучшие премиальные автомобили с пробегом стоимостью до $32 000 (фото)

В рейтинг вошли 10 премиальных автомобилей, которые имеют множество преимуществ перед конкурентами. Также эксперты выделили главные плюсы и минусы этих моделей.

Британские эксперты назвали лучшие премиальные автомобили с пробегом. Все эти модели можно купить менее чем за $32 000. Рейтинг опубликовали на сайте What Car?

Премиальные автомобили предлагают более высокий уровень роскоши в сравнении с другими моделями. Тем не менее такие авто стоят значительно дороже. К счастью, с годами они становятся дешевле.

Эксперты выделили 10 премиальных автомобилей, на которые стоит обратить внимание. Эти авто имеют множество плюсов.

ТОП-10 лучших премиальных авто с пробегом до $32 000:

10. Jaguar XJ

Jaguar XJ имеет приятную управляемость Фото: Jaguar

Jaguar XJ сочетает в себе современные технологии и британское чувство роскоши. Также этот седан отличается приятной управляемостью и надежнее многих других моделей бренда.

Плюсы:

приятная управляемость;

мощные двигатели;

богатое оснащение;

высокий уровень надежности.

Минусы:

мало места на заднем ряду сидений;

плохое качество сборки.

9. Volvo S90

Volvo S90 предлагает просторный интерьер Фото: Volvo

Volvo S90 сильно отличается от многих своих конкурентов. Это просторный седан с практичным интерьером, богатым оснащением и сдержанным дизайном.

Плюсы:

высокий уровень практичности;

богатое оснащение;

роскошный интерьер.

Минусы:

неприятная управляемость;

неудобные органы управления;

коробка передач работает нестабильно.

8. Jaguar XF

Jaguar XF имеет отточенную управляемость Фото: Jaguar

Jaguar XF имеет более отточенную управляемость в сравнении с XJ, а также значительно дешевле. При этом модель остается достаточно комфортной для долгих поездок.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

комфортная подвеска.

Минусы:

высокие эксплуатационные расходы;

неудобный информационно-развлекательный дисплей;

коробка передач работает нестабильно;

низкий уровень надежности.

7. BMW 7 Series

BMW 7 Series предлагает богатое оснащение Фото: BMW

BMW 7 Series предлагает богатое оснащение и передовые технологии для своего времени. Это очень комфортный седан, на котором приятно ездить самостоятельно.

Плюсы:

мощные двигатели;

роскошный интерьер;

приятная управляемость.

Минусы:

жесткая подвеска;

некоторые опции стоят слишком дорого.

6. Audi A6

Audi A6 имеет стильный дизайн Фото: Audi

Audi A6 является комфортным и технологичным седаном. Помимо этого модель имеет стильный дизайн экстерьера.

Плюсы:

стильный дизайн;

качественный интерьер;

просторный интерьер.

Минусы:

не самая комфортная подвеска;

высокий расход топлива;

низкий уровень надежности.

5. BMW 6 Series Gran Coupe

BMW 6 Series Gran Coupe имеет качественный интерьер Фото: BMW

BMW 6 Series Gran Coupe объединяет в себе стиль купе и практичность седана. Также это комфортная модель, которая доступна с мощными двигателями.

Плюсы:

мощные двигатели;

качественный интерьер;

комфортная подвеска.

Минусы:

высокий расход топлива;

неприятная управляемость.

4. Mercedes-Benz E-Class

Mercedes-Benz E-Class предлагает богатое оснащение Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz E-Class доступен с большим ассортиментом силовых установок на выбор. Это роскошная модель с богатым оснащением и комфортной подвеской.

Плюсы:

роскошный интерьер;

комфортная подвеска;

богатое оснащение.

Минусы:

неприятная управляемость;

дизельные двигатели работают шумно.

3. Mercedes-Benz S-Class

Mercedes-Benz S-Class сочетает в себе технологии и роскошь Фото: Mercedes-Benz

Mercedes-Benz S-Class давно зарекомендовал себя как один из самых комфортных и технологичных автомобилей на рынке. Эта модель предлагает роскошный интерьер и приятную управляемость.

Плюсы:

комфортная подвеска;

приятная управляемость;

роскошный интерьер.

Минусы:

высокий расход топлива;

высокие эксплуатационные расходы.

2. Audi A8

Audi A8 имеет сдержанный дизайн Фото: Audi

Audi A8 отличается от конкурентов сдержанным дизайном и передовыми технологиями. Это очень комфортный седан с роскошным интерьером.

Плюсы:

комфортная подвеска;

роскошный интерьер;

высокий уровень практичности.

Минусы:

высокий расход топлива;

не самый красивый интерьер;

неприятная управляемость.

1. BMW 5 Series

BMW 5 Series стал лидером этого рейтинга Фото: BMW

BMW 5 Series не такой роскошный как 7 Series, но эта модель предлагает более приятную управляемость и стоит дешевле. Эта модель отличается стильным дизайном и богатым оснащением.

Плюсы:

приятная управляемость;

богатое оснащение;

низкий расход топлива.

Минусы:

высокая стоимость;

мало места на заднем ряду сидений;

низкий уровень надежности.

Ранее Фокус писал, что американские эксперты назвали лучшие компактные автомобили с пробегом.