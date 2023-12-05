На продажу выставлен уникальный автодом-спорткар от создателя DeLorean (видео)

Автодом Vixen 21 TD отличается обтекаемым дизайном и способен развить 160 км/ч. Внутри обустроены кухня, спальня и санузел.

В Канаде на аукцион Bring a Trailer выставили редкий дом на колесах Vixen 21 TD 1987 года. Это одна из самых необычных моделей в своем классе. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Выпустили только 587 Vixen 21 TD Фото: Bring a Trailer

С 1986 по 1989 год ыпущено только 587 Vixen 21 TD всех версий. Его позиционировали, как самый быстрый автодом своего времени.

У 6,36-метрового дома на колесах обтекаемый дизайн от автора спорткара DeLorean DMC-12 (авто из фильма "Назад в будущее") Билла Коллинза. 2,4-литровый 115-сильный турбодизель BMW и 5-ступенчатая механическая КПП позволят развивать 160 км/ч. Позже появилась и 165-сильная бензиновая версия с автоматом. Также предусмотрена пневмпоподвеска с изменяемым клиренсом.

В салоне есть кухня и раскладной стол Фото: Bring a Trailer

В салоне обустроены спальня с широкой кроватью, раскладные стол и диваны. Есть санузел с душем и многочисленные шкафы для поклажи. Кухня дополнена раковиной, холодильником и микроволновой печью. В добавок, установлены кондиционер и акустика Sony.

Внутри обустроены спальня и санузел Фото: Bring a Trailer

Также предусмотрены бак для воды и дополнительный аккумулятор на 100 А∙ч, питающий электрооборудование. Предыдущий владелец установил на крыше еще и солнечные батареи.

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