Toyota наводнит европейский рынок доступными электрокроссоверами: подробности и фото

Toyota выпустит сразу пять новых электрокроссоверов для Европы до 2026 года. Японский автогигант анонсировал компактные и недорогие модели для города.

Toyota готовится активно расширить свою электрическую линейку в Европе. Ставку сделают на недорогие компактные кроссоверы. Об этом руководство японского концерна заявило на форуме в Брюсселе, сообщает сайт Carscoops.

Toyota bZ Compact SUV Фото: Toyota

В общей сложности до 2026 года в европейском модельном ряду Toyota будет сразу шесть электрокроссоверов. На данный момент такая модель в Европе всего одна – Toyota bZ4X.

В 2024 году к ней присоединится более компактный электрокроссовер Toyota для молодежи, который является серийной версией концепт-кара bZ Compact SUV. Он построен на той же платформе e-TNGA, что и bZ4X, но отличается более выразительным дизайном с покатой крышей.

Toyota Urban SUV Фото: Toyota

Затем последует 4,3-метровая модель, предвестником которой стал концепт Toyota Urban SUV. Известно, что электромобиль Toyota предложат в нескольких вариантах с передним и полным приводом.

Следующим станет электрический купе-кроссовер – серийный вариант концептуального Toyota Sport Crossover. Авто со стремительным дизайном дебютирует в 2025 году. Еще две модели пока держат в секрете.

Toyota Sport Crossover Фото: Toyota

Кроме того, стало известно, что в Toyota планируют существенно повысить запас хода своих электромобилей и снизить стоимость их батарей на 20%. В разработке и инновационные твердотельные аккумуляторы нового поколения.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине появился недорогой электрокар Toyota с запасом хода свыше 600 км.

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