Старый Ford 1970 года ушел с молотка по цене нового Lamborghini (фото)
Выпустили лишь 40 кабриолетов Ford Mustang Shelby GT500 1970 года. Спорткар оснащен огромным 7,0-литровым V8 и разгоняется до сотни за 6 секунд.
В США на аукционе Mecum продали кабриолет Ford Mustang 1970 года. За спорткар выручили 260 000 долларов – как за новый Lamborghini Urus. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.
Ford Mustang – популярная винтажная модель, но она считается недорогой классикой. Исключение составляют заряженные версии модели – такие, как этот Shelby GT500.
Кэрролл Шелби выполнял тюнинг Ford Mustang с 1965 года, а два года спустя показал 7,0-литровый Shelby GT500. В 1970 году производство модели прекратили и всего выкупили только 286 авто, из которых лишь 40 были кабриолетами.
В Ford Mustang Shelby GT500 1970 года двигатель V8 на бумаге имеет мощность 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.
Кроме того, у Shelby GT500 доработана ходовая и изменен дизайн. Конкретно этот автомобиль примечателен опционным пакетом Super CobraJet, включающим усиленное охлаждение двигателя и самоблокирующийся дифференциал.
Рекордная цена Ford Mustang 1970 года также обусловлена идеальным состоянием модели – она недавно прошла реставрацию.
Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый первый суперкар Ford.
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