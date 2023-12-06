Старый Ford 1970 года ушел с молотка по цене нового Lamborghini (фото)

Выпустили лишь 40 кабриолетов Ford Mustang Shelby GT500 1970 года. Спорткар оснащен огромным 7,0-литровым V8 и разгоняется до сотни за 6 секунд.

В США на аукционе Mecum продали кабриолет Ford Mustang 1970 года. За спорткар выручили 260 000 долларов – как за новый Lamborghini Urus. Подробности авто раскрыли на сайте аукционного дома.

Выпущено лишь 40 кабриолетов Shelby GT500 1970 года Фото: Mecum

Ford Mustang – популярная винтажная модель, но она считается недорогой классикой. Исключение составляют заряженные версии модели – такие, как этот Shelby GT500.

Кэрролл Шелби выполнял тюнинг Ford Mustang с 1965 года, а два года спустя показал 7,0-литровый Shelby GT500. В 1970 году производство модели прекратили и всего выкупили только 286 авто, из которых лишь 40 были кабриолетами.

Кабриолет прошел полную реставрацию Фото: Mecum

В Ford Mustang Shelby GT500 1970 года двигатель V8 на бумаге имеет мощность 335 л. с., а в реальности – около 400 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6 с, а максимальная скорость превышает 200 км/ч.

Под капотом установлен 7,0-литровый V8 Фото: Mecum

Кроме того, у Shelby GT500 доработана ходовая и изменен дизайн. Конкретно этот автомобиль примечателен опционным пакетом Super CobraJet, включающим усиленное охлаждение двигателя и самоблокирующийся дифференциал.

Рекордная цена Ford Mustang 1970 года также обусловлена идеальным состоянием модели – она недавно прошла реставрацию.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили самый первый суперкар Ford.

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