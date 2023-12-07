В Украине увеличились продажи грузовиков: названые самые популярные модели ноября

В ноябре украинцы чаще всего покупали подержанные грузовики на внутреннем рынке. Всего за прошлый месяц в Украине приобрели почти 2,7 тысячи грузовых авто полной массой более 3,5 тонны.

В Украине за ноябрь приобрели 5,4 тысячи новых легковых авто. Также в прошлом месяце украинцы стали покупать больше грузовиков весом свыше 3,5 тонны. Об этом рассказали в Институте исследований авторынка.

За ноябрь в Украине приобрели почти 2,7 тысячи грузовых автомобилей полной массой более 3,5 тонны (без учета седловых тягачей). Это на 61,7% больше, чем за аналогичный период 2022 года и на 8,4% больше, чем за октябрь 2023 года.

Чаще всего грузовики покупали на внутреннем рынке (79,2%). Еще 11,7% грузовых авто импортировали из других стран с пробегом, а 9,1% таких автомобилей приобрели новыми.

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Самые популярные подержанные грузовики на внутреннем рынке

Грузовики и фургоны на базе Mercedes-Benz T1/T2 остаются самыми популярными на внутреннем рынке Фото: Wikipedia

Уже несколько месяцев подряд лидером на внутреннем рынке остаются грузовики Mercedes-Benz T1/T2. За ноябрь украинцы купили 154 таких авто.

Второе место по продажам занял КамАЗ-5320 (86 авто). На третьем месте расположился Mercedes-Benz Atego (85 авто).

ТОП-20 самых популярных грузовиков с пробегом на внутреннем рынке:

Mercedes-Benz T1/T2 — 154 авто. КамАЗ 5320 — 86 авто. Mercedes-Benz Atego — 85 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 80 авто. ЗиЛ 131 — 70 авто. ЗиЛ 130 — 68 авто. КамАЗ 5511 — 65 авто. ГАЗ 3507 — 62 авто. ГАЗ 3307 — 51 авто. ЗИЛ 554 — 49 авто. Iveco Daily — 48 авто. MAN L2000 — 47 авто. DAF CF — 47 авто. MAN TGL — 44 авто. ГАЗ 53 — 39 авто. MAN TGA — 38 авто. ЗИЛ 4502 – 38 авто. DAF XF — 33 авто. TATA LPT-613 — 30 авто. Volkswagen LT — 29 авто.

В ноябре средний возраст грузовиков массой свыше 3,5 тонны на внутреннем рынке составил 21,2 года. Это на 1 год больше, чем в прошлом месяце.

Самые популярные импортированные грузовики с пробегом

Iveco Daily лидирует в сегменте импортированных грузовиков с пробегом Фото: Wikipedia

Самым популярным импортированным грузовиком с пробегом за ноябрь стал Iveco Daily. В Украину ввезли 52 таких авто.

Второе место в этом сегменте занял MAN TGL (45 авто). На третьей позиции оказался Mercedes-Benz Atego (40 авто).

ТОП-20 самых популярных импортированных грузовиков с пробегом:

Iveco Daily — 52 авто. MAN TGL — 45 авто. Mercedes-Benz Atego — 40 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 35 авто. Renault Master — 21 авто. MAN TGX — 21 авто. MAN TGS — 15 авто. MAN TGM — 11 авто. DAF XF — 11 авто. Mercedes-Benz Actros — 8 авто. Renault K-Truck — 7 авто. DAF LF — 7 авто. DAF CF — 6 авто. Mitsubishi Canter — 4 авто. Mercedes-Benz Arocs — 4 авто. Mercedes-Benz Axor — 3 авто. Iveco EuroCargo — 3 авто. Volvo FM — 2 авто. Volvo FE — 2 авто. Scania R-Series — 2 авто.

Самые популярные новые грузовики

Украинцы купили 22 инкассаторских фургона Reform 0405032G за прошлый месяц Фото: Reform

Среди новых грузовых авто весом свыше 3,5 тонны самым популярным за ноябрь стал инкассаторский фургон Reform 0405032G на базе Ford Transit. В Украине зарегистрировали 22 таких автомобиля за прошлый месяц.

Второе место по продажам занял Mercedes-Benz Sprinter (15 авто). Столько же автомобилей модели Intercargo Truck F03322 было продано за прошлый месяц.

ТОП-20 самых популярных новых грузовиков:

Reform 0405032G — 22 авто. Mercedes-Benz Sprinter — 15 авто. Intercargo Truck F03322 — 15 авто. Intercargo Truck F15121 — 10 авто. Renault Master — 8 авто. Ford Trucks 1833 — 6 авто. СБМ КМУ НИАО — 6 авто. Scania P-Series — 5 авто. Iveco Daily — 5 авто. AVTR SB 08 — 5 авто. Ford Transit — 4 авто. ВКК Спецмаш ПЗ-20.82 — 4 авто. MAN TGS — 3 авто. Intercargo Truck F11202 — 3 авто. Daewoo Novus — 3 авто. Citroen Jumper — 2 авто. УМЗ Модус Fassi — 3 авто. УАК УСВ-Z2 — 3 авто. TK IV-AGP34 — 3 авто. TK FDT-APZ-11.0 — 3 авто.

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