Новый электрокроссовер BMW iX3 2025 впервые заметили на дорогах (фото)

BMW iX3 нового поколения станет технологичнее и получит увеличенный запас хода. Электрокроссовер предложат в нескольких версиях с одним или двумя электромоторами.

Компактный электрокроссовер BMW iX3 следующего поколения заметили во время дорожных тестов. Модель будет основана на платформе Neue Klasse и получит дизайн в новом фирменном стиле бренда. Об этом рассказали на сайте BMW Blog.

Новый BMW iX3 больше не будет разделять платформу с кроссовером X3. Теперь это две отдельные модели для разных сегментов.

Прототип BMW iX3 следующего поколения покрыт камуфляжем, но ключевые изменения в экстерьере можно разглядеть. Самым большим отличием от текущей модели станут компактные передние фары и широкая горизонтальная решетка радиатора.

Форма кузова электрокроссовера также сильно изменится. Он будет больше похож на модель BMW iX, но с более компактными габаритами.

Силуэт BMW iX3 будет похож на электрокроссовер iX Фото: BMW Blog

Сзади разместят тонкие светодиодные фонари. Помимо этого появится и массивный диффузор.

Сзади установят узкие фонари Фото: BMW Blog

В интерьере появится новая информационно-развлекательная система iDrive X. Ее впервые показали на концепт-каре Vision Neue Klasse. Внутри установят огромный проекционный дисплей, а количество физических органов управления сведут к минимуму.

В интерьере появится огромный проекционный дисплей Фото: BMW

BMW iX3 следующего поколения оснастят одним или двумя электромоторами в зависимости от версии. Также заявлены новые аккумуляторные батареи, которые позволят существенно увеличить запас хода.

Электрокроссовер планируют запустить в производство в июле 2025 года на новом заводе в Дебрецене, Венгрия. Сперва новинку предложат только в Европе.

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