Недорогой электромобиль от General Motors за $23 000 выходит на глобальный рынок (фото)

Электромобиль Wuling Bingo — компактный хэтчбек В-класса длиной около 4 метров. Он доступен в версиях на 41 и 68 сил, а его запас хода достигает 333 км.

Новый Wuling Bingo стал "глобальной" моделью – бюджетный электромобиль начали поставлять на экспорт. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Первой страной за пределами Китая, где доступен новый Wuling Bingo, стала Индонезия. Позже модель должна появиться и в других странах. К слову, продукция Wuling уже добралась до Европы и представлена в Украине.

Электромобиль доступен в версиях на 41 и 68 сил Фото: General Motors

В Индонезии электромобиль Wuling Bingo оказался дороже, чем в Китае, но все равно остается доступным. Хэтчбек В-класса стоит в эквиваленте 23 000 – 26 300 долларов.

Напомним, что новый Wuling Bingo разработан при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем китайского бренда вместе с SAIC. Модель оказалась популярной на родине, в Китае – продают в среднем свыше 20 000 авто в месяц.

В салоне бюджетного авто установили два дисплея Фото: General Motors

Среди особенностей Wuling Bingo – два дисплея в салоне и огромный двуспальный матрас, доступный за доплату. На выбор предложены версии мощностью 41 и 68 л. с., а запас хода электрокара составляет от 203 до 333 км.

Ранее Фокус рассказывал, что General Motors показали роскошного конкурента Tesla Model X.

Также мы писали про новые большие внедорожники от General Motors.