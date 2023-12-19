Винтажный американский грузовик завелся после 70 лет простоя на улице (видео)

Грузовой International C-30 простоял под открытым небом с 1952 года. Тем не менее, его двигатель удалось завести после несложного ремонта.

В США удалось оживить старинный грузовик International C-30 1935 года. Автомобиль простоял заброшенным на свалке под открытым небом более 70 лет. Видео с авто появилось на Youtube-канале nnings Motor Sports.

International C-30 стоит заброшенным с 1952 года Фото: скриншот / YouTube

Винтажный грузовик обнаружили в поле в американском штате Оклахома. Удалось установить, что он принадлежал деревообрабатывающей компании Chickasaw Lumber Company и эксплуатировался до 1952 года. Затем его попросту бросили на улице.

Салон грузовика сгнил Фото: скриншот / YouTube

Конечно за семь десятилетий под открытым небом грузовик полностью покрылся ржавчиной, а отделка его салона попросту сгнила. Как ни странно, двигатель при этом оказался в относительно сносном состоянии.

Двигатель авто удалось оживить Фото: скриншот / YouTube

Мотор International C-30 разобрали, прочистили и смазали. Ему заменили свечи, подключили аккумулятор и подали топливо – и он завелся. А вот поехать грузовик не смог, ведь его коробка передач требует серьезного ремонта.

Грузовик International C-30 выпускали с 1934 по 1936 год. Он оснащен 3,5-литровой 80-сильной шестеркой и 4-ступенчатой механической КПП, а его грузоподъемность – 3 тонны.

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