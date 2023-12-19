Гусеницы и шесть колес: на продажу выставлена самая необычная Honda (фото)

Honda Acty Crawler — небольшой шестиколесный грузовик длиной всего 3,3 м. Для бездорожья автомобиль получил съемные гусеницы.

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В США выставили на продажу уникальную Honda Acty Crawler 1994 года. Редкий и необычный компактный грузовик оценили в 26 500 долларов. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Honda Acty Crawler выпускали небольшими сериями Фото: carscoops.com

Шестиколесную Honda Acty Crawler выпускали мелкими партиями с 1994 по 1996 год. Точное количество собранных авто неизвестно: называют цифры 20, 120 или 500.

Honda Acty Crawler достигает всего 3,3 м в длину, то есть относится к японскому сегменту кей-каров – ультракомпактных авто для города. Грузовик не только получил третью ось, автомобилю доступны съемные резиновые гусеницы на задние колеса.

Недавно авто прошло реставрацию Фото: carscoops.com

Такое решение повышает проходимость на бездорожье или на снегу. К тому же, гусеницы создают эффект полного привода, ведь третья ось не вращается от мотора.

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Honda Acty Crawler оснащена 656-кубовым мотором мощностью 38 л. с. В паре с ним работает 5-ступенчатая автоматическая КПП.

На задних колесах появились съемные гусеницы Фото: carscoops.com

Конкретно этот автомобиль проехал 106 000 км. Недавно его обновили и заменили шины, ремень ГРМ и аккумулятор.

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