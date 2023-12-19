Гусениці та шість коліс: на продаж виставлено найнезвичайнішу Honda (фото)

Honda Acty Crawler — невелика шестиколісна вантажівка завдовжки лише 3,3 м. Для бездоріжжя автомобіль отримав знімні гусениці.

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У США виставили на продаж унікальну Honda Acty Crawler 1994 року. Рідкісну і незвичайну компактну вантажівку оцінили в 26 500 доларів. Про це повідомляється на сайті Carscoops.

Honda Acty Crawler випускали невеликими серіями Фото: carscoops.com

Шестиколісну Honda Acty Crawler випускали дрібними партіями з 1994 по 1996 рік. Точна кількість зібраних авто невідома: називають цифри 20, 120 або 500.

Honda Acty Crawler сягає лише 3,3 м у довжину, тобто належить до японського сегменту кей-карів — ультракомпактних авто для міста. Вантажівка не тільки отримала третю вісь, автомобілю доступні знімні гумові гусениці на задні колеса.

Нещодавно авто пройшло реставрацію Фото: carscoops.com

Таке рішення підвищує прохідність на бездоріжжі або на снігу. До того ж, гусениці створюють ефект повного приводу, адже третя вісь не обертається від мотора.

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Honda Acty Crawler оснащена 656-кубовим мотором потужністю 38 к. с. У парі з ним працює 5-ступінчаста автоматична КПП.

На задніх колесах з'явилися знімні гусениці Фото: carscoops.com

Конкретно цей автомобіль проїхав 106 000 км. Нещодавно його оновили і замінили шини, ремінь ГРМ і акумулятор.

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