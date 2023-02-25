Шість коліс і знімні гусениці: який вигляд має найменше пожежне авто у світі (відео)
Honda Acty Crawler досягає всього 3,3 м у довжину, але водночас тривісний. Пожежне авто оснащене скромним 44-сильним двигуном.
У США виявлено мініатюрний пожежний автомобіль Honda Acty Crawler 1996 року. Вантажівку збудували в Японії спеціально для Олімпіади в Нагано. Про унікальне авто розповіли у відео на YouТube-каналі Let's Drive it.
Усього випустили лише п'ять пожежників Honda Acty Crawler. Це найменша пожежна вантажівка у світі — її довжина досягає всього 3,3 м. Водночас авто є тривісним і повнопривідним.
Крім того, на здвоєні задні колеса в разі потреби можна одягнути гусениці — таке рішення виявилося дуже доречним на засніжених гірських схилах, де проходили змагання зимової Олімпіади.
Пожежний автомобіль Honda Acty Crawler оснастили сиреною, проблисковими маячками та рацією. Також передбачено численні кріплення для різноманітного пожежного обладнання.Важливо
Вантажівка Honda оснащена скромним 656-кубовим двигуном потужністю 44 к.с. Максимальна швидкість становить 105 км/год.
Служба Honda Acty Crawler виявилася недовгою — після закінчення Олімпіади його зняли з чергування. З цієї причини пробіг складає лише 3600 км. Нині найменше пожежне авто планують виставити на аукціон.
Раніше Фокус повідомляв, що в США виявили в покинутому гаражі рідкісний Duesenberg 1931 за мільйон доларів. Він не виїжджав на дороги 50 років.
Також ми писали, що найдорожчий у світі мотоцикл продали за 935 тисяч доларів.