Шість коліс і знімні гусениці: який вигляд має найменше пожежне авто у світі (відео)

Honda Acty Crawler досягає всього 3,3 м у довжину, але водночас тривісний. Пожежне авто оснащене скромним 44-сильним двигуном.

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У США виявлено мініатюрний пожежний автомобіль Honda Acty Crawler 1996 року. Вантажівку збудували в Японії спеціально для Олімпіади в Нагано. Про унікальне авто розповіли у відео на YouТube-каналі Let's Drive it.

[ + – ] На здвоєні задні колеса можна одягнути гусениці Фото: скриншот / YouTube

Усього випустили лише п'ять пожежників Honda Acty Crawler. Це найменша пожежна вантажівка у світі — її довжина досягає всього 3,3 м. Водночас авто є тривісним і повнопривідним.

[ + – ] Автомобіль оснастили 656-кубовим 44-сильним двигуном Фото: скриншот / YouTube

Крім того, на здвоєні задні колеса в разі потреби можна одягнути гусениці — таке рішення виявилося дуже доречним на засніжених гірських схилах, де проходили змагання зимової Олімпіади.

[ + – ] У салоні авто встановлено рацію Фото: скриншот / YouTube

Пожежний автомобіль Honda Acty Crawler оснастили сиреною, проблисковими маячками та рацією. Також передбачено численні кріплення для різноманітного пожежного обладнання.

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Вантажівка Honda оснащена скромним 656-кубовим двигуном потужністю 44 к.с. Максимальна швидкість становить 105 км/год.

Служба Honda Acty Crawler виявилася недовгою — після закінчення Олімпіади його зняли з чергування. З цієї причини пробіг складає лише 3600 км. Нині найменше пожежне авто планують виставити на аукціон.

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