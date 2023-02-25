Шесть колес и съемные гусеницы: как выглядит самое маленькое пожарное авто в мире (видео)

Honda Acty Crawler достигает всего 3,3 м в длину, но при этом является трехосным. Пожарное авто оснащено скромным 44-сильным мотором.

Related video

В США обнаружен миниатюрный пожарный автомобиль Honda Acty Crawler 1996 года. Грузовик построили в Японии специально для Олимпиады в Нагано. Об уникальном авто рассказали в видео на Youtube-канале Let’s Drive it.

[ + – ] На сдвоенные задние колеса можно одеть гусеницы Фото: скриншот / YouTube

Всего выпустили только пять пожарных Honda Acty Crawler. Это самый маленький пожарный грузовик в мире – его длина достигает всего 3,3 м. Вместе с тем авто является трехосным и полноприводным.

[ + – ] Автомобиль оснастили 656-кубовым 44-сильным мотором Фото: скриншот / YouTube

Мало того, на сдвоенные задние колеса при надобности можно надеть гусеницы – такое решение оказалось весьма кстати на заснеженных горных склонах, где проходили соревнования зимней Олимпиады.

[ + – ] В салоне авто установлена рация Фото: скриншот / YouTube

Пожарный автомобиль Honda Acty Crawler оснастили сиреной, проблесковыми маячками и рацией. Также предусмотрены многочисленные крепления для различного пожарного оборудования.

Важно

В Украине появился самый мощный грузовик в мире (фото)

Грузовик Honda оснащен скромным 656-кубовым мотором мощностью 44 л. с. Максимальная скорость составляет 105 км/ч.

Служба Honda Acty Crawler оказалась недолгой – по окончанию Олимпиады его сняли с дежурства. По этой причине пробег составляет всего 3600 км. Сейчас самое маленькое пожарное авто планируют выставить на аукцион.

Ранее Фокус сообщал, что в США обнаружили в заброшенном гараже редкий Duesenberg 1931 года за миллион долларов. Он не выезжал на дороги 50 лет.

Также мы писали, что самый дорогой в мире мотоцикл продали за 935 000 долларов.