Шесть колес и съемные гусеницы: как выглядит самое маленькое пожарное авто в мире (видео)
Honda Acty Crawler достигает всего 3,3 м в длину, но при этом является трехосным. Пожарное авто оснащено скромным 44-сильным мотором.
В США обнаружен миниатюрный пожарный автомобиль Honda Acty Crawler 1996 года. Грузовик построили в Японии специально для Олимпиады в Нагано. Об уникальном авто рассказали в видео на Youtube-канале Let’s Drive it.
Всего выпустили только пять пожарных Honda Acty Crawler. Это самый маленький пожарный грузовик в мире – его длина достигает всего 3,3 м. Вместе с тем авто является трехосным и полноприводным.
Мало того, на сдвоенные задние колеса при надобности можно надеть гусеницы – такое решение оказалось весьма кстати на заснеженных горных склонах, где проходили соревнования зимней Олимпиады.
Пожарный автомобиль Honda Acty Crawler оснастили сиреной, проблесковыми маячками и рацией. Также предусмотрены многочисленные крепления для различного пожарного оборудования.Важно
Грузовик Honda оснащен скромным 656-кубовым мотором мощностью 44 л. с. Максимальная скорость составляет 105 км/ч.
Служба Honda Acty Crawler оказалась недолгой – по окончанию Олимпиады его сняли с дежурства. По этой причине пробег составляет всего 3600 км. Сейчас самое маленькое пожарное авто планируют выставить на аукцион.
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