На аукцион выставлен необычный Mercedes Арнольда Шварценеггера (фото)

Специально для Арнольда Шварценеггера Mercedes Unimog отреставрировали и тюнинговали. Грузовик получил кожаный салон, камеру заднего вида и пневмоподвеску.

В США на аукцион Barrett-Jackson выставлен Mercedes-Benz Unimog 1977 года. Грузовик может уйти с молотка за приличную сумму, ведь его владельцем был Арнольд Шварценеггер. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Грузовик получил огромные внедорожные шины Фото: Barrett-Jackson

Арнольд Шварценеггер владеет большой и очень разнообразной коллекцией авто. В ней собраны несколько Hummer (в том числе, и армейский HMMWV), дорогие Bugatti Veyron и Bentley Continental GT, роскошный Mercedes Excalibur, а также "Гелендваген", переделанный в электромобиль.

Авто оснащено 6,4-литровым 320-сильным турбодизелем

Железный Арни очень любит внедорожную технику, поэтому неудивительно, что он решил купить Mercedes Unimog U1300 SE. Специально для актера в 2012 году авто отреставрировали и доработали специалисты немецкого ателье Merex Mertec.

В салоне появилась кожаная отделка

Mercedes Unimog получил стальные дуги, огромные внедорожные шины размером 445/65 R22 и дополнительную оптику, а в кузове обустроили скамейки. Его салон обшили кожей, добавили аудиосистему Blaupunkt и камеру заднего вида.

Грузовик Mercedes Шварценеггера оснащен 6,4-литровым шестицилиндровым турбодизелем мощностью 320 л. с. и 5-ступенчатой механической КПП. Кроме того, появилась пневмоподвеска.

Шварценеггер оставил свой автограф на передней панели Фото: Barrett-Jackson

После реставрации и тюнинга авто Шварценеггера проехало всего 4300 км. В салоне актер оставил свой автограф.

К слову, недавно выставили на продажу и суперкар Ferrari известного британского певца Криса Ри.

Также Фокус сообщал, что с молотка уйдет уникальный Mercedes 80-х.