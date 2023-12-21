Новый флагман: Chery презентовали конкурента Tesla Model S с запасом хода 900 км (фото)

Электромобиль Exeed Exlantix ES — большой седан Е-класса с продуманной аэродинамикой. Модель предложат в версиях с задним и полным приводом мощностью до 480 сил.

На автошоу в Катаре презентовали новый Exeed Exlantix ES. Седан станет флагманом в электрической линейке Chery. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Обтекаемый седан достигает почти 5 метров в длину Фото: Chery

Электромобиль Exeed Exlantix ES – экспортная версия модели Sterra ES. Он должен появиться на европейском рынке, ведь бренд Exeed вскоре должен появиться в ЕС. В Китае электрокар стоит от 225 800 до 339 800 юаней ($31 600 – 47 550), но в других странах он будет гораздо дороже.

В Китае модель предложена под названием Sterra ES Фото: Chery

Новый Exeed Exlantix ES – обтекаемый седан Е-класса размером с Tesla Model S. У него вытянутый силуэт с выраженным "носом" и тоненькими фарами. Также Exlantix ES имеет низкий (0,205) коэффициент аэродинамики.

Модель будет поставляться на экспорт Фото: CarNewsChina

Габариты Exeed Exlantix ES:

длина — 4945 мм;

ширина — 1978 мм;

высота — 1480 мм;

колесная база — 3000 мм.

В салоне установлены виртуальный щиток приборов и большой 15,6-дюймовый тачскрин, а сиденья разделены высоким центральным тоннелем. Оснащение включает систему полуавтономного вождения, пневмоподвеску и акустику с 23 динамиками.

На центральной панели установлен большой тачскрин Фото: CarNewsChina

Новый Chery Exeed Exlantix ES предложат в пяти разных модификациях:

RWD 550 – задний привод, 252 л. с., батарея на 60,5 кВт∙ч, запас хода 550 км;

RWD 605 – задний привод, 252 л. с., батарея на 66,5 кВт∙ч, запас хода 605 км;

RWD 720 – задний привод, 313 л. с., батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 720 км;

RWD 905 – задний привод, 313 л. с., батарея на 98 кВт∙ч, запас хода 905 км;

4WD 650 – полный привод, 480 л. с., батарея на 80 кВт∙ч, запас хода 650 км.

Ранее Фокус сообщал, что в Европе появится и недорогой кроссовер Chery Jaecoo 7.

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