"Гелендваген" получил новую яркую версию для тяжелого бездорожья (фото)

Mercedes-AMG G63 подготовили к суровым условиям. Ему увеличили клиренс до 300 мм, установили защиту днища и огромные внедорожные шины.

У Mercedes-Benz G-Class появилась новая экстремальная модификация. Внедорожнику решили улучшить и так неплохую проходимость. Об этом сообщается на сайте немецкого ателье Delta4X4.

Внедорожнику увеличили клиренс и установили специальные шины Фото: Delta4x4

Именно эта компания, специализирующаяся на внедорожной технике, выполнила тюнинг "Гелендвагена". Новую модификацию позиционируют, как более доступную альтернативу Mercedes-AMG G63 4x4², который стоит около 300 000 евро.

В данном случае за основу также взяли Mercedes-AMG G63 с 585-сильным V8 твин-турбо. Ему увеличили клиренс на 60 мм (до 300 мм), установили дополнительную защиту днища и огромные внедорожные шины размером 345/55 R22.

Авто станет более доступной альтернативой Mercedes-AMG G63 4x4² Фото: Delta4x4

На крыше появились багажник и дополнительная оптика, а сзади – запасное колесо. Подвеску автомобиля усилили. В то же время, внедорожник не получил портальные мосты от Mercedes-AMG G63 4x4².

С другой стороны, такой "Гелендеваген" гораздо дешевле. Пакет доработок оценили в 40 000 евро, также можно покупать его элементы по отдельности.

Ранее Фокус рассказывал, что в Европе видели очень редкий тюнингованный Rolls-Royce на киевских номерах.

Также мы писали про внедорожную версию новой Toyota Sequoia 2023.