530 сил и 9 дисплеев в салоне: Huawei выпустили флагманский кроссовер (фото)

Новый Aito M9 — 5,2-метровый семейный кроссовер от Huawei. Модель предложат в гибридной и электрической версиях мощностью до 530 сил.

В Китае вышел на рынок новый Aito M9. Большой премиальный кроссовер будет стоить от 469 800 до 569 800 ($65 750 – 79 750). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Aito M9 — совместная разработка корпорации Huawei и автопроизводителя Seres. Это полноразмерный кроссовер со сдержанным дизайном. У него плавные формы кузова, выраженный "нос" и крупные каплевидные фары и фонари.

Длина авто превышает 5,2 метра Фото: Huawei

Размеры Huawei Aito M9:

длина – 5230 мм;

ширина – 1999 мм;

высота – 1800 мм;

колесная база – 3110 мм.

Модель предложена в гибридной и электрической версиях Фото: Huawei

В салоне на передней панели могут установить до трех дисплеев (один из них предназначен для пассажира). Также доступны проекция на лобовое стекло и мониторы для задних пассажиров (количество экранов в салоне может достигать девяти). Мультимедийная система создана на базе операционной системы Huawei Harmony.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Huawei

В отделке использованы кожа и дерево. Кроссовер Huawei Aito M9 дебютировал в версиях на 6 и 7 мест, но ожидаются и модификации на 4 и 5 мест. Объем багажника составляет 716 л, также внутри предусмотрен 41 отсек для мелкой поклажи.

Новый Huawei Aito M9 предложат в двух модификациях. Электромобиль получил два мотора общей мощностью 530 сил и сможет разогнаться до 100 км/ч за 4,3 с. Батарея емкостью 97 кВт∙ч позволит проехать 630 км без подзарядки.

Для задних пассажиров предусмотрены мониторы Фото: Huawei

В гибриде Aito M9 мощность электромоторов меньше – 496 л. с. Бензиновый 1,5-литровый двигатель играет роль генератора. Разгон до 100 км/ч занимает 4,9 с. Можно выбрать батарею на 42 или 52 кВт∙ч: запас хода на электротяге составляет 225 и 275 км, соответственно. Еще 1137 км кроссовер сможет проехать на бензине.

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