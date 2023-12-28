Американский эксклюзив: культовый спорткар 70-х выставили на аукцион за $3 миллиона (фото)

Выпущено лишь 14 кабриолетов Plymouth Barracuda Hemi. Спорткар с 7,0-литровым 425-сильным V8 способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить 240 км/ч.

В США на аукцион Mecum выставили кабриолет Plymouth Barracuda 1970 года. За него планируют выручить около 3 миллионов долларов. Об авто рассказали на сайте аукциона.

Кабриолет оценили в 3 миллиона долларов Фото: Mecum

Plymouth Barracuda – культовая спортивная модель "золотой" эры американского автопрома. Впрочем, как правило, эти авто относят к доступной классике.

Plymouth Barracuda разгоняется до 100 км/ч за 5,8 с Фото: Mecum

Исключение составляет очень редкая заряженная версия Plymouth Barracuda Hemi. Это одно из самых дорогих американских ретро-авто всех времен.

Всего выпустили 21 кабриолет Plymouth Barracuda Hemi: 14 в 1970 году и еще 7 – в 1971. Их цена на аукционах доходит до $3,8 миллиона.

Спорткар прошел полную реставрацию Фото: Mecum

Гордость автомобиля – огромный 7,0-литровый двигатель V8 Hemi мощностью 425 л. с. С 3-ступенчатой автоматической КПП кабриолет способен разогнаться до 100 км/ч за 5,8 с и развить скорость свыше 240 км/ч.

Под капотом установлен 7,0-литровый 425-сильный V8 Hemi Фото: Mecum

Plymouth Barracuda 1970 года прошел полную реставрацию и отлично выглядит. Сохранена вся оригинальная документация на авто.

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