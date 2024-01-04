Недорогой электрокроссовер Skoda станет "зеленой" альтернативой Karoq: первые изображения

Skoda Elroq — компактный электрокроссовер длиной около 4,5 метра. Модель предложат в версиях с задним или полным приводом, а ее запас хода превысит 500 км.

Опубликованы рендеры Skoda Elroq. Компактный и недорогой электрокроссовер презентуют в конце 2024 года, а в 2025 году он выйдет на рынок. Об этом сообщает сайт Auto.cz.

Новый Skoda Elroq станет младшим братом кроссовера Enyaq и электрической альтернативой модели Karoq. Его длина составит около 4,5 метра.

Модель предложат в версиях с задним и полным приводом Фото: auto.cz

Изображения создали на основе единственного официального рендера модели. Судя по ним, дизайн Skoda Elroq будет выдержан в духе концепт-кара Vision 7S. У него тоненькие фары и черная вставка на месте решетки радиатора. А вот сзади кроссовер напоминает электромобиль Skoda Enyaq.

Кроссовер Skoda Elroq построят на платформе MEB, которую используют и Enyaq, и Volkswagen ID.4. Она позволяет выпускать электромобили мощностью от 150 до 340 л. с. с задним или полным приводом и запасом хода до 550 км.

Skoda Elroq станет первой моделью в новом электрическом семействе чешской марки. Ожидается, что оно будет насчитывать сразу шесть моделей, которые представят до 2026 года. Пять из них будут кроссоверами.

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