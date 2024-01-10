Обилие дисплеев и запас хода 600 км: представлен турецкий конкурент Tesla Model 3 (фото)

TOGG T10F — обтекаемый электрический фастбек с дизайном от Pininfarina. Модель предложат в версиях мощностью от 218 до 436 л. с. с запасом хода до 600 км.

Линейку турецкого производителя TOGG пополнит вторая модель – к электрокроссоверу T10X присоединится фастбек T10F. Его производство стартует в конце нынешнего года, а пока на выставке CES 2024 показали предсериййную версию модели. Об этом сообщает агентство Anadolu.

Дизайн TOGG T10F разработали в Pininfarina

Новый TOGG T10F станет конкурентом Tesla Model 3 и Volkswagen ID.7. Обтекаемый дизайн фастбека выполнен в ателье Pininfarina. У авто стремительный силуэт с длинным капотом, покатой крышей и высокой оконной линией. Колесная база авто составляет 2890 мм.

В салоне TOGG T10F на передней панели установлены сразу четыре дисплея. Комплектация включает адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения, удержания в полосе, распознавания дорожных знаков и полуавтономного вождения.

На передней панели установлены четыре дисплея Фото: autoblog.com

Турецкий электромобиль делит платформу с TOGG T10X и получил те же силовые установки. Его предложат в 218-сильной заднеприводной и 436-сильной полноприводной версиях. Более мощный вариант сможет разгоняться до 100 км/ч за 4,6 с.

На выбор будут доступны батареи емкостью 52,4 и 88,5 кВт∙ч: впервом случае запас хода составит 350 км, во втором – 600 км с задним приводом и 530 км – с полным.

На выбор предложат версии мощностью 218 и 436 л. с.

Поначалу новый TOGG T10F будет продаваться только в Турции, но в 2025 году выйдет на европейский рынок. Его собрат T10X появится в Германии, Италии, Нидерландах, Франции и Швеции уже в нынешнем году.

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