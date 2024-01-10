В интернете показали уникальные грузовики малоизвестной украинской марки "Владимир" (фото)

Мало кто знает, что более 20 лет назад в Украине были разработаны седельные тягачи "Владимир". Их оснащали немецкими двигателями, КПП и тормозами с ABS.

Опубликованы фотографии украинских грузовиков "Владимир" КВ-400 и КВ-401. Седельные тягачи пытались запустить в производство в начале 2000-х. Их историю рассказали на сайте Carakoom.

"Владимир" КВ-400 Фото: Carakoom

Грузовики КВ-400 и КВ-401 разработали в Кременчуге в конце 90-х, но не на КрАЗе, а на новом предприятии "Владимир". Основал его бизнесмен Владимир Каплин. Современных седельных тягачей в Украине тогда не хватало, и эту нишу решили занять.

"Владимир" КВ-401 Фото: Carakoom

В 1999 году компания пригласила нескольких бывших инженеров и конструкторов КрАЗа, которые разработали два прототипа – КВ-400 и КВ-401. Это были двухосные капотные седельные тягачи.

Грузовики "Владимир" отличались обтекаемым дизайном, хотя кабину для них позаимствовали у чешской Tatra Jamal. КВ-400 отличался боковыми обтекателями, наличием спального места в кабине и аудиосистемы, а КВ-401 был упрощенной версией модели.

Грузовик КВ-400 имел спальное место Фото: Carakoom

Рама грузовиков была создана своими силами из австрийской легированной стали. КВ-400 оснастили 11,9-литровым немецким турбодизелем Deutz на 408 л. с., а КВ-401 получил 14,8-литровый мотор ЯМЗ мощностью 400 л. с.

Оба мотора соответствовали актуальным на то время нормам Евро-2 и работали в паре с 16-ступенчатой механической КПП ZF. Грузовики были расчитаны на автопоезд общим весом 44 тонны. Также были установлены немецкие тормоза Knorr Bremse с ABS.

"Владимир" КВ-400 оснастили двигателем Deutz Фото: Carakoom

В 2004 году планировали выпустить 10 седельных тягачей, а в 2005 – уже 250. Впрочем, в производство грузовики "Владимир" так и не поступили. Во-первых, их критиковали за тесную кабину, а, во-вторых, импортные комплектующие сильно подорожали после увеличения таможенных сборов.

КВ-401 имел упрощенную конструкцию Фото: Carakoom

Седельный тягач "Владимир" КВ-400 смогли продать, а КВ-401 эксплуатировали на предприятии вплоть до его банкротства в 2009 году.

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