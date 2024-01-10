Минивэн Nissan и Suzuki Jimny получили нестандартный тюнинг в стиле 70-х (фото)

Suzuki Jimny и Nissan NV200 тюнинговали в стилистике 70-х годов. Внедорожник и минивэн получили хромированную решетку радиатора, новые фары и бамперы.

Японское ателье Alpine Style выполнило оригинальный тюнинг Suzuki Jimny и Nissan NV200. Внедорожник и минивэн "состарили" — их дизайн выдержан в ретро-стиле. Об этом сообщается на сайте японского тюнера.

Минивэну полностью изменили переднюю часть

Внешность Suzuki Jimny и Nissan NV200 выполнили в стилистике 70-х годов. Это первые модели в новой ретро-линейке Cal’s Motor (от California).

В Nissan NV200 изменена отделка салона

Тюнингованный Nissan NV200 назвали Cal’s Sonova. Авто напоминает американские вэны 70-х. У него широкая хромированная решетка радиатора и прямоугольные фары.

Также заменены капот, бамперы и передние крылья, а колеса получили хромированные колпаки. В салоне заменена отделка. Цена Cal’s Sonova – от 4,28 миллиона иен ($29 400).

Сзади в Jimny заменены фонари

Тюнинг Suzuki Jimny дешевле – от 2,98 до 3,18 млн иен ($20 500 – 27 400). Внедорожник также получил хромированную решетку радиатора, новые бамперы, крылья и оптику, а вот его салон остался серийным. Зато появились полированные колеса с внедорожными шинами. Модель назвали Cal’s Beast.

К слову, подобный тюнинг "под старину" очень популярен в Японии — моду на него ввела компания Mitsuoka. Ранее она представила Toyota RAV4 в стиле 70-х.

Также Фокус сообщал, что Suzuki Jimny тюнинговали в стилистике Renault и Lancia 80-х.