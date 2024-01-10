Новый флагман: рассекречен 1000-сильный электромобиль BYD за $140 000 (фото)

Новый BYD Yangwang U7 — обтекаемый электрический седан длиной 5,2 метра. Мощность его силовой установки превысит 1000 сил, а запас хода достигнет 700 км.

Опубликованы первые фото BYD Yangwang U7. Большой электрический седан презентуют во втором полугодии 2024 года. Он станет новым флагманом китайской марки и будет стоить около миллиона юаней ($140 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Yangwang U7 станет более доступной альтернативой Mercedes-Benz EQS и BMW i7. Это обтекаемый седан F-класса длиной около 5,2 м и шириной 2 м.

BYD Yangwang U7 станет новым флагманом марки Фото: BYD Auto

У электрокара стремительный силуэт с покатой крышей, а тоненькие С-образные фары выполнены в духе суперкара BYD Yangwang U9. Сзади установлен выдвижной спойлер.

Салон электромобиля не показали, но известно, что по примеру других авто серии BYD Yangwang он получит три дисплея на передней панели. Базовая комплектация будет включать 21-дюймовые диски, а за доплату предложат автопилот.

Новый BYD Yangwang U7 получит полный привод и четыре электромотора общей мощностью свыше 1000 л. с. Разгон до 100 км/ч займет менее 3 секунд.

Китайский электромобиль оснастят батареей емкостью 100 кВт∙ч, а его запас хода составит около 700 км. Позже может появиться версия с меньшей батареей и бензиновым мотор-генератором – как у внедорожника BYD Yangwang U8.

Ранее Фокус сообщал, что BYD обогнал Tesla и стал мировым лидером по производству электромобилей.

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