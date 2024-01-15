"Автомобиль завтрашнего дня" продали на аукционе по цене трех Ferrari (фото)
Выпущено только 50 инновационных Tucker 48. Автомобиль 1948 года оснащен адаптивной оптикой, дисковыми тормозами, полуавтоматической КПП и противоугонной системой.
В США на аукционе Mecum продали раритетный Tucker 48. Знаменитый автомобиль ушел с молотка за 1,87 миллиона долларов — по цене трех Ferrari SF90 Stradale. Его подробности раскрыли на сайте аукциона.
Автомобили Tucker 1948 года сейчас баснословно дорогие, ведь их выпустили всего 50. Американский конструктор Престон Такер хотел создать лучший автомобиль в мире, однако финансовые проблемы и происки конкурентов не позволили довести инновационную модель до ума и наладить ее полномасштабное производство.
Для своего времени Tucker 48 был действительно инновационным – его рекламировали, как "авто завтрашнего дня". У него обтекаемый кузов, а центральная фара адаптивная – поворачивается вместе с колесами.
Tucker 48 получил мягкую переднюю панель и травмобезопасные стекла. К тому же, это одно из первых в мире авто с противоугонной системой – на стояночный тормоз установили специальный замок.
Заднемоторный Tucker 48 оснащен 5,5-литровой оппозитной шестеркой на 166 л. с. от вертолета и 4-ступенчатой полуавтоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 10 с и развить 193 км/ч.
У Tucker 1948 года независимая подвеска всех колес, причем без пружин. К тому же, он стал одним из первых в мире авто с дисковыми тормозами.
Конкретно этот Tucker 48 на протяжении 18 лет хранился у калифорнийского дилера, а затем несколько раз менял владельцев. Автомобиль прошел реставрацию, сохранена и оригинальная документация на машину.
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