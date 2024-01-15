General Motors показали оригинальный электрический аналог Suzuki Jimny за $21 000 (фото)

Новый Baojun Yep Plus — недорогой четырехметровый электрокрокроссовер с богатым оснащением. Он способен развить 150 км/ч и проехать 400 км без подзарядки.

Линейка Baojun Yep расширяется. Компактный электрокроссовер получит удлиненную пятидверную версию Plus. Она поступит в производство до конца первого квартала нынешнего года. Фото и подробности новинки появились на странице бренда в соцсети Weibo.

Электрокар достигает 4 метра в длину Фото: General Motors

Если стандартный кроссовер Baojun Yep называли электрической альтернативой Suzuki Jimny, то версия Plus станет "зеленым" аналогом удлиненная пятидверного Jimny Long. Электрокар разрабатывают при участии специалистов General Motors, ведь американский концерн является совладельцем Baojun.

Новый Baojun Yep Plus получил дополнительную пару дверей и подрос на 61 см в длину. У него такой же двухобъемный силуэт с вертикальными задними стойками крыши и короткими свесами кузова. Задние окна дополнены пластиковыми накладками в духе Land Rover Defender.

Запас хода кроссовера составляет 401 км Фото: General Motors

Размеры Baojun Yep Plus:

длина – 3996 мм;

ширина – 1760 мм;

высота – 1726 мм;

колесная база – 2560 мм.

В салоне по примеру трехдверного собрата установят два 10,25-дюймовых дисплея на передней панели. Естественно, удлиненная версия просторнее внутри и обладает увеличенным багажником.

На передней панели установлены два дисплея Фото: General Motors

Ожидается, что новый Baojun Yep Plus будет дороже стандартной модели – его цена составит около 150 000 юаней ($21 000). Очевидно модель будут предлагать в богатых комплектациях с подогревом сидений, камерами кругового обзора, парковочным автопилотом и адаптивным круиз-контролем.

Кроме того, китайский электромобиль Baojun Yep Plus получил более мощный мотор на 102 л. с. и увеличенную батарею. Его максимальная скорость составит 150 км/ч, а запас хода – 401 км.

К слову, недавно рассекретили электрокроссовер от General Motors за $14 000 с запасом хода 400 км.

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