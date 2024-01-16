В Киеве появился винтажный американский пикап 60-х (фото)

GMC 1000 Wideside Pickup Truck выпускали с 1960 по 1966 годы. Пикап отличается оригинальным дизайном передней части и оснащен большой 5,0-литровой шестеркой.

В Киеве заметили старинный GMC 1000 Wideside Pickup Truck 1965 года. Винтажный американский пикап является редкостью в нашей стране. Фото автомобиля появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Пикап GMC 1000 Wideside выпускали с 1960 по 1966 годы и он является близнецом Chevrolet C/K. Эти модели считаются предками современных GMC Sierra и Chevrolet Silverado.

У авто оригинальный дизайн передней части с круглыми фарами и многочисленными воздухозаборниками. Также пикап GMC 1000 привлекает обилием хрома в отделке.

GMC 1000 Wideside Pickup Truck оснащен довольно редким двигателем – большим 5,0-литровым V6, который предлагали в версиях на 150 и 165 л. с. Грузоподъемность такого автомобиля составляет 500 кг.

У пикапа оригинальный дизайн передней части Фото: Topcars UA

На данный момент неизвестно, может ли этот GMC 1000 Wideside Pickup Truck передвигаться своим ходом или же выполняет роль инсталляции. Авто обнаружили в популярном туристическом месте Киеве – дворике с воронами.

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