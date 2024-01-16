Брутальный дизайн и богатое оснащение: Hyundai презентовали кроссовер за $13 500 (фото)

Новый Hyundai Creta стал выразительнее на вид и современнее внутри. Кроссоверу расширили комплектацию и добавили топовый 160-сильный турбомотор.

Компактный бюджетный кроссовер Hyundai Creta прошел основательную модернизацию. Модель официально презентовали в Индии и она выходит на рынок по цене от 13 500 до 24 000 долларов. Подробности новинки раскрыли на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Фонари растянуты на всю ширину кузова Фото: Hyundai

Новый Hyundai Creta стал брутальнее на вид и теперь напоминает старших братьев Tucson и Palisade. Кроссовер получил огромную прямоугольную решетку радиатора, а его продолговатые диодные фары соединены диодной полосой. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

На передней панели установлены два дисплея Фото: Hyundai

Салон Hyundai Creta 2024 претерпел еще более кардинальные изменения. Кроссовер получил новые руль, переключатели климата и переднюю панель с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями. У задних сидений регулируются спинки, а объем багажника авто составляет 433 л.

Передние сиденья можно оснастить вентиляцией Фото: Hyundai

Кроме того, расширена комплектация Hyundai Creta 2024. В базовой версии теперь 6 подушек безопасности, а топовый вариант получил двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, акустику Bose, электропривод водительского кресла, вентиляцию сидений. Также предусмотрены адаптивный круиз-контроль, системы автоматического торможения и удержания в полосе.

Объем багажника составляет 433 л Фото: Hyundai

Кроссовер Hyundai Creta получил новый 1,5-литровый турбомотор на 160 л. с. В линейке остались атмосферная 115-сильная атмосферная версия этого двигателя и 1,5-литровый турбодизель мощностью 116 л. с. Разные варианты модели оснащают 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, а также 7-ступенчатым роботом и вариатором.

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